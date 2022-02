Stingerid on Ukrainas: Borispolis maandus lennuk Leedu saadetud rakettidega

Pühapäeval, 13. veebruaril saabus Borispoli lennuväljale lennuk, mis tõi kohale Leedu lubatud õhutõrjeraketid Stinger, teatas Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov oma Twitteri kontol.

„Tänan Leedu valitsust ja rahvast ning isiklikult Ukraina suurt sõpra Arvydas Anušauskast (Leedu kaitseminister - toim) abi eest... Hindan meie pikka sõprust,” kirjutas Ukraina minister. Ta täpsustas, et lennuk tõi Ukrainasse lühimaa õhutõrjeraketisüsteemid Stinger.

FIM-92 Stinger on Ameerikas toodetud lühimaa õhutõrjekompleks. Nende põhiülesanne on õhusihtmärkide hävitamine madalal kõrgusel, seega käib jutthelikopteritest, droonidest kui ka madalalt lendavatestlennukitest. Stingerit saab teoorias kasutada ka maapealsete sihtmärkide vastu. Maksimaalne laskeulatus on sõltuvalt modifikatsioonist 4,8-8 km, maksimaalne kõrgus, millel rakett on efektiivne, on 3,8 km.

Alates 2015. aastast on Ukraina üritanud USAlt osta ka pikamaa õhutõrjekomplekse Patriot. Augustis 2018 teatas Ukraina suursaadik USAs, et ukrainlased tahavad osta ameeriklastelt kolme seda tüüpi raketikompleksi patareid. Ukrainlased on 2021. aastast olnud huvitatud ka Iisraeli Iron Dome-tüüpi raketikomplekside hankimisest.

Lääneriigid on Vene vägede sissetungi suurenenud ohu tõttu hakanud varustama Ukrainat surmavate relvadega. Praeguseks on Venemaa koondanud Ukraina piirile umbes 150 000 sõjaväelast. Meedia andmetel prognoosib USA luure Vene Föderatsiooni rünnakut juba kolmapäeval, 16. veebruaril. Kümned riigid üle maailma on andnud soovituse oma kodanikel kiiresti Ukrainast lahkuda. Alanud on diplomaatide, sealhulgas vene omade, evakueerimine.