Libedus Tallinna kõnniteedel: abilinnapea lubas hakata kukkujatele hüvitist maksma

„Jah, ma üldiselt arvan, et see on linna vastutus. Ma arvan, et kui inimene on kukkunud, kui talle on tekkinud kahju seetõttu, et kõnnitee ei olnud koristatud, siis ta võib pöörduda linna poole hüvitise maksmiseks," ütles Vladimir Svet vastuseks Vikerhommiku saatejuhi küsimusele, kas linn vastutab, kui inimene kukub oma jala sodiks linna hallatava bussipeatuse territooriumil.