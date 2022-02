Miks ei saadud vanasti ilma uriinita ja selle kogujateta sõdida?

Alates pimedast keskajast ja lõpetades valgustatud 18. sajandiga võis Euroopa linnades kohata inimesi, kes veeretasid enda ees ratastel puutünni. Nad lõhnasid sama vastikult nagu need, kes tualettide äravoolurenne puhastasid, kuid pidasid end tähtsa elukutse esindajateks. Tõepoolest, ilma nendeta ei tulistanuks ei musketid ega kahurid. Need inimesed kogusid uriini, mis oli vajalik sõjapidamiseks ja ka mõneks muuks otstarbeks.

Kaasaegne keemiatööstus toodab aastas 180 miljonit tonni ammoniaaki. Raske on loetleda kõiki tööstusharusid, kus seda ainet kasutatakse, alates väetiste tootmisest kuni lõhkeainete ja polümeersete materjalide valmistamiseni. Keskajal oli ammoniaagi vajadus palju tagasihoidlikum, kuid see oli siiski olemas.

Uriin on karbamiidi lahus, mis spetsiaalsete bakterite (urobakterite) toimel muutub ilma tehnoloogiliste raskuste ja keerukate seadmeteta ammoniaagiks. Seetõttu ammutati vanasti uriinist ammoniaaki ja selle tooraine tarnijad olid uriinikogujad - mitte eriti prestiižse, kuid väga vajaliku elukutse inimesed.

Olles tünnid ja ämbrid täitnud, suundusid uriinikogujad töökodade juurde. Seal neid juba oodati ja pottidest kogutud vedeliku eest maksti väikeste, kuid väärtuslike müntidega. See oli stabiilne äri ja eksisteerisid isegi terved uriinikogujate dünastiad, kellel oli oma eetika ja ametisaladused.

Ammoniaagi järele polnud vähem nõudlust pesumajades, kus seda kasutati kangaste pleegitamiseks. Sajandeid oli see ainuke aine, mis andis linale pimestavat valget värvi. Ammoniaaki oli vaja ka kangaste värvimisel – see toimis värvitugevdajana. Tänapäeval kasutatakse sarnast tehnoloogiat, mida nimetatakse merseriseerimiseks, ainult et enam ei kasuta ammoniaaki, vaid seebikivi.