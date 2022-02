VIDEO | poole miljoni eest vähist terveks. Kuidas töötab uus geeniteraapia?

Lümfotsüütidel pole aga retseptoreid, mis aitaksid neil kindlaks teha, et nende ees on vaenlane. Sellest tulenevalt otsustasid teadlased, et miks mitte muuta immuunrakkude genoomi nõnda, et neil oleksid retseptorid ja nad saaksid kasvaja tuvastada ja hävitada.