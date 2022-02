Volkswageni tuliuus mikrobussi mõõtu reisiauto jõudis Eestisse

Lisaks baasmudelile on võimalik Multivani soetada ka pikendatud mudelina, tänu millele mahutab sõiduk veelgi rohkem pagasit. Ka turunduslikult mahukaks pereautoks muutunud auto tuleb turule täpsemalt pikkusega 4,98 või 5,18 meetrit. Auto kõrguseks on 1,9 meetrit, seega maksimaalne salongi kõrgus jääb eelkäijaga samaks, kuid koos uue panoraamkatuseluugiga on ruumi võimalik veelgi avaramaks muuta.

Auto pagasiruum mahutab 4053 liitrit. Multivani baashind Eestis on 42 205 eurot.

Multivani kõik tagumiste ridade üksikistmed on kergesti liigutatavad, pööratavad, reguleeritavad ja eemaldatavad, seega saab nüüd näiteks ka jalgrattaid salongis hoida. Märgiliselt lahe on see, et kahe esiistme vahelt saab topisihoidjate paneeli tõmmata taha ning moodustada sellest laud näiteks kergeks lõunasöögipausiks. Selleks on ka keskmise istmerea toolid väga kerge võttega laua poole ümber keeratavad

Standardvarustusesse kuulub meelelahutussüsteem Ready 2 Discover, mis varustatud 10-tollise raadioekraaniga.

Esiveoline Multivan saadaval neljasilindrilise turbomootoriga võimsusega 150 kW / 204 hj - ktütusekulu 6,1-7,6 liitrit sajale. Hiljem lisandub valikusse neljasilindriline turbodiiselmootor (TDI), mille võimsus on 110 kW / 150 hj. Lisaks 160 kW/218 hj võimsusega pistikhübriid - sõiduulatus on kahe mootori peale kokku 700 km.. Kõikidel versioonidel on standardvarustuses automaatne DSG-käigukast, võtmeta süüde ja elektriline käsipidur.

Standardfunktsioonidena on mikrobussil Car2X liiklusohu hoiatussüsteem, otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga, reahoidmisabiline Lane Assist, stabiilsuskontroll ja teelt väljasõitu ärahoidev abiline, dünaamiline liiklusmärkide kuvamine ning püsikiirushoidik. Uue süsteemina on saadaval ka juhiabisüsteem IQ.DRIVE Travel Assist, mis võimaldab osaliselt autonoomsel režiimil sõita kiirusega kuni 210 km/h. Standardvarustuses olevate LED-esitulede asemel saab valida IQ.LIGHT LED-maatriksesituled.

Autot pakutakse 14 eri värvitoonis, osasid neid saab ka kombineerida, et moodustuksid kahevärvilised autod. Rataste valikus on nüüd ka 19-tollised veljed.