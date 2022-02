1990ndad tulevad tagasi: tšehhi ja saksa autojuhid „ründavad” Poola piirialade tanklaid

Poolas vähendati alates 1. veebruarist kütuse ja toidukaupade käibemaksu. See on osa valitsuse inflatsiooni-vastastest meetmetest. Kütuse käibemaks langetati 23 protsendilt 8 protsendile ja põhitoiduainete oma 0 protsendile. Käibemaksumäärade ajutine alandamine on muutnud Poola piirialal elavate tšehhide ja sakslaste jaoks ostureisid Poolasse veelgi tulusamaks.