Null hukkunut ja null raskelt vigastatut Tallinna tänavatel. Kas kiirusepiirang 30 km/h aitaks seda saavutada?

1. jaanuarist 2021 aeglustas peaaegu kogu Brüssel sõidukiirust 30 kilomeetrini tunnis. Jah, mitte paar tänavat kesklinnas, kust iga tunni tagant üks auto läbi sõitis, vaid terve Belgia pealinn.

Muidugi oigasid autojuhid enne uute reeglite kehtestamist valjult. Nagu meilgi, virisevad autojuhid Euroopas rutiinselt, et kui linnas hoogu maha võtta, siis „kõik jääb seisma", ja kui lisada mõlemale poole tänavat 5 rada ja lasta kõigil sõita vähemalt 100 km/h, siis on kõik vastupidi väga hea.

Aga kuna Euroopa linnad arenevad erinevalt meie omadest ja mitte ainult auto nimel, vaid kõigi elanike mugavuse huvides, ei ole nendesse kisadesse suhtumine nii arg kui meie ametnike oma. Reformideks pole mitte ainult avalik nõudmine, vaid ka poliitiline tahe, nii et need viiakse läbi sagedamini ja lihtsamalt. Ja seepärast saigi sellise suure linna nagu Belgia pealinn muutumine reaalsuseks.

Aasta on möödas – ja mis sai Brüsselist?

Keskmine kiirus on linnas küll vähenenud, kuid isikliku autoga reisides pole see sõiduaega oluliselt mõjutanud. Brüsselis hakati piirkiirust paremini jälgima ja seda isegi tänavatel, kus piirang ei ole 30, vaid 50 km/h. 30 km/h piirkiiruse rikkujaid oli mullu vaid 8%. Liiklusõnnetustes kannatanute arv on vähenenud: 11 hukkunult ja 121 raskelt vigastatult 2020. aastal 5 hukkunu ja umbes 100 vigastatuni 2021. aastal. See on otsene tagajärg asjaolule, et juhid sõidavad aeglasemalt. Müratase on linnas vähenenud 1,5–4,8 dB võrra.

Linnakeskkonnast rääkides unustame sageli ära mürasaaste, mis mõjutab negatiivselt elukvaliteeti. Brüsseli võimud lubavad kohandada infrastruktuuri ja investeerida kiiruse reguleerimisse ka edaspidi, sest Belgia pealinna eesmärk on teedel null hukkunut ja raskelt viga saanut.

Kas sama võiks töötada ka Tallinnas?

Nagu näitab statistika, on liiklusõnnetuste ja nendes vigastatute arv Tallinna linnas viimase viie aasta jooksul kasvanud. Samas oli 2021 „õnnelik aasta", kuna pealinnas hukkus liikluses vaid neli inimest: aasta enne seda üheksa ja kaks aastat varem kaheksa. Tallinna 2021+ arengukavas on samuti välja pakutud kesklinna sõidukiiruse piiramine 30 kilomeetrile tunnis. Kuid sarnaselt kunagise Tallinna peatänava jalakäijatele jätmise algatusega, ei ole sellel ideel toetajaid tänaste linnaametnike seas. Samas on piirkiiruse alandamisel jumet mitmete ekspertide arvates.