Maavälise päritoluga must teemant müüdi oksjonil 3,8 miljoni euro eest

Mustade teemantide maavälisele päritolule vihjab mh asjaolu, et neid leitakse reeglina Maa pinna lähedalt.

„Arvatakse, et seda konkreetset tüüpi mustad teemandid tekkisid meteoorikokkupõrgetega kaasnevate looduslike keemiliste aurude sadestumisel või supernoova-plahvatustes, milles vormunud teemandisisaldusega asteroidid lõpuks Maale kukkusid," selgitas oksjonikorraldaja.

Teemandi kuju on ajendatud Lähis-Idas levinud käelaba-kujulisest võimu- ja kaitsesümbolist khamsah'st, mida seostatakse ka arvuga viis.

„The Enigma müügihind ei kujunenud küll päris astronoomiliseks, kuid kindlasti ei saa salata, et tollel teemandil on ohtralt seda, millega hoobelda," märkis Euroopa suurima veebi-juveelipoe Mayfair tegevdirektor Tobis Kormind.

„Suurus, kuju ja päritolu teevad The Enigmast enneolematu ja imetlusväärse teemandi," lisas ta. „Enamik teemantidest on lõigatud mõnda kümnest populaarsest kujust, kuid The Enigma kuju meenutab kätt."