Jõustus Tartu ringkonnakohtu otsus: apteeki ei või rajada toidupoodi

Tartu halduskohus jättis 2020. aasta 21. juulil kaebuse rahuldamata ning nõustus ravimiameti otsuse ja põhjendustega. Kohus märkis, et apteegiteenuse osutamist toidukaupluse teenindussaali piirides ei saa pidada ravimiseaduse mõistes apteegiteenuse osutamiseks apteegis. Kohus nõustus ka sellega, et ravimite jaemüügile ja apteegiteenuse osutamisele kehtestatud nõuete üks eesmärk on see, et apteegiteenuse osutamine oleks ja ka näiks objektiivne ning sõltumatu. Apteegiteenus ei tohi seguneda (isegi näiliselt) muude kaupade müügi või teenuste osutamisega.