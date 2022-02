Ärevad arengud kolmandikule saareriigi rahvast: seaduseelnõu jõustumisel peavad pornosaidid tuvastama klientide isiku ja vanuse

Valitsuse ministrid kinnitasid The Guardiani teatel, et kavandatavat veebiturvalisuse seaduseelnõud muudetakse nii, et see kehtiks ka kommerts-pornosaitidele, mitte ainult kasutajate loodud pornograafiat levitavatele platvormidele nagu OnlyFans.

IT-minister Chris Philp märkis, et lastel on liiga lihtne veebis pornograafiat leida. „Lapsevanemad väärivad meelerahu, mida toob teadmine, et nende lapsed on kaitstud veebis selliste asjade nägemise eest, mida ükski laps nägema ei peaks," rääkis Philp. „Teeme praegu veebiturvalisuse eelnõud tugevamaks, nii et see kehtiks kõigile veebilehtedele ja me saavutaksime oma eesmärgi muuta internet lastele turvalisemaks."

Esmakordselt tutvustasid pornograafia ohjeldamise poliitikat Briti konservatiivid 2015. a üldvalimiskampaania ajal, kuid selle ellurakendamine on korduvalt liiva jooksnud. Tunamullu hülgas valitsus tehniliste raskuste ning privaatsuse ja õigusliku järelevalvega seotud probleemide tõttu varasema kava pornograafilistelt veebilehtedelt vanusetuvastust nõuda.

Valitsus kinnitas, et mis tahes eatuvastusmeetod, mida pornolehed kasutavad, peab kaitsma kasutajate privaatsust. Küll aga võimaldatakse ettevõtetel ise otsustada, kuidas uut reeglit järgida, ehkki riigi sideamet Ofcom võib neile teatud vanusekontrolli viise soovitada.

Eatuvastustööstuse hinnangute kohaselt vaatab veebipornot üle kolmandiku Ühendkuningriigi rahvast, mis tähendab, et nende kõigi vanuse kontrollimine kujuneb tehniliselt meeletult keeruliseks - ja kontrolli teostavatele ettevõtetele määratuks tuluallikaks.

Privaatsuse eestvõitlejad on varem hoiatanud, et pornolehtede kasutajatelt sisselogimise nõudmine võib hõlbustada konkreetsete kasutajate tarbimisharjumuste kogumist ja lekitamist. Väiksemad pornotootjad on nurisenud, et muudatus kujuneks eeliseks veebilehtedele nagu PornHub ja YouPorn, mis kuuluvad globaalsele pornohiiule MindGeek, kuna need on oma eatuvastusteenuse juba välja arendanud.