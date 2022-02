ESIMESED FOTOD, OTSEÜLEKANNE JA VIDEO | Samsung näitas äsja ilmavalgust oma selle aasta tipptelefonile – meie uputasime selle veekaussi

Ilmavalgust näeb täpsemalt kolm uut mobiilimudelit - tootjaks niisiis Lõuna-Korea kontsern Samsung ja toomiskohaks tehased Vietnamis. Üleilmse esitluse otseülekanne:

Suurim ja võimekaim uustulnukatest on Galaxy S22 Ultra, mis on ühtlasi puutepliiatsiga versioon ehk nüüdseks manala teed läinud Note-seeria järeltulija. Ülejäänud kaks kannavad nime S22+ ja lihtsalt S22, millel pole muud sisulist ega välimuslikku erinevust, kui esimene on lihtsalt pisut suurem.

Esmamulje kohaselt pole uutel seadmetel võrreldes eelmise S21 seeria esindajatega just üleliia palju erinevusi ei disainilt ega sisult. Kui panna kõrvuti mudelid S22 ja S21, siis uuem seade on täpselt sama lai aga mõned millimeetrid lühem ning nüüd on ka tagakülg täiesti lame ja ilma ümarate servadeta. Kõik nupud ja avad asuvad täpselt samades kohtades ning ka kaamerakomplekt on äravahetamiseni sarnane. Uuemal seadmel on aga lisandunud päris sümpaatne matt roheline toon - nagi see ka piltidel näha on.

Nii seadmete esi- kui tagakülg on kaetud uusima ja tugevaima Gorilla Glass Victus kaitseklaasiga, mis on ligi 50% vähem vastuvõtlik erinevatele füüsilistele kriimustustele ja muudele mehhaanilistele kahjustustele. IP68 standardile vastav veekindlus tähendab, et seadme võib Samsungi kinnitusel pooleks tunniks muretult magedasse (mitte mere- ega basseini-) vette pista.

Kusjuures, nii võivat seda teha ka S22 Ultra telefoniga juhul, kui sellest on puutepliiats välja võetud. Sisuliselt peaks saama vee all ekraanile kirjutada. Seda võimekust ei saanud me muidugi jätta proovimata. Ja see töötas, me tõesti saime puutepliiatsiga kaussi uputatud telefoni ekraanile kirjutada ilma, et vesi kuskile sisse tungiks ja midagi ära rikuks:



Samsung on kinnitanud ka seda, et tegemist on kõige eredamate ekraanidega mobiilidega, mida ta iial tootnud on. Kahel suuremal telefonil on ekraani eredus koguni kuni 1750 nitti (mõõdetud välitingimustes) ja väiksemal kuni 1300 nitti.