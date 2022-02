Renault ja Dacia annavad alanud aastal välja kaheksa uudismudelit

Kui vaadata nende tootjate viimaste aastate müügitulemusi Eestis, Renault müüs 2020. aastal 2021 uut autot ning 2021. aastal 1160 - see tähendab, et turuosa langes 10,5 protsendilt 5,1 protsendile. Paremuselt oli Renault möödunud aastal seitsmes autotootja Eestis.

Renault'st öeldi Fortele, et nagu kõigi tootjate puhul, on mõnede mudelite mõjutatud pooljuhtide kriisist. „Tähtaeg muutub pidevalt, kuid me teeme kõik endast oleneva, et vähendada mõju klientidele. Meil on juba aasta aega tegutsenud ka spetsiaalne kriisiüksus, mis kohtub igapäevaselt," teatati ettevõttest.