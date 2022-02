Saksa- ja Prantsusmaa ministrid: „Saame ilma Facebookita hakkama!”

„Pärast seda, kui mind häkiti, olen ma neli aastat elanud ilma Facebooki ja Twitterita, ja elu on olnud fantastiline," väitis Saksamaa majandusminister Robert Habeck reportereile esmaspäevasel sündmusel, kus ta osales koos Prantsusmaa rahandusministri Bruno Le Maire'iga, vahendab Bloomberg .

„Võin kinnitada, et elu ilma Facebookita on väga hea," lisas Le Maire. „Digihiiud peavad mõistma, et Euroopa manner hakkab vastu ja kinnitab oma suveräänsust."