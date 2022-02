Eestisse jõudis Mercedese täiselektriline seitsmekohaline kompaktmaastur EQB, sõiduulatus 419 km

Viiekohalise mudeli mõõdud on 4684/1834/1667 mm (p/l/k). Esmeses reas on pearuumi 1035 millimeetrit, teises reas 979 millimeetrit ning ka põlveruum on tootja teatel piisav. Pakiruum mahutab 495 - 1710 või 465 - 1620 liitrit (vastavalt viie- ja seitsmekohaline) ehk sama palju nagu keskklassi universaalil.

Lisavarustusena on EQB-s kolmas istmerida, mis koosneb kahest eraldi istmest. Neil on ruumi kuni 1,65 meetri pikkusele reisijatele.

Välisdisaini osas on mudelil Mercedes-EQ-le omane Black Panel esipaneel ja selle keskel margiembleem. Teine tunnus on valgusribad auto ninas ja tagaküljel. Horisontaalne kiudoptiline riba ühendab LED päevatuled. Funktsionaalsusest lähtuvalt on autol püstise tuuleklaasiga väliskuju. Mudelile pakutakse kahe- või kolmevärvilise disainiga valuvelgi mõõdus kuni 20 tolli, mõnel juhul on veljed kaunistatud rose gold või siniste elementidega.