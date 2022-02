Käigukastiõli vahetamine: esinduse hooldusajalugu ei ole piisav

Mina olen vääramatult seda meelt, et kui autosid algusest peale “nii nagu vaja” stiilis hooldataks, siis peaksid need oluliselt kauem vastu ning tarbijad peaksid häälekalt nõudma, et autod kestaksid kaua ja oleksid hooldatud selliselt, et need veel kauem kestaksid.

Täna teen ma tööd VW Crafteriga, millel tehase hooldusjuhendis on ette nähtud käigukastiõli vahetamine 190 000 km läbisõidul. Kusjuures, see õli vahetamine on nö värskendusvahetus ehk vahetatakse vaid osa õlist.

Selles kontekstis on väga loogiline, et auto käigukastis õli vahetamist pole ette nähtud, sest tegelikult ei ole ka autodega üle 300 000 kilomeetri sõitmine ette nähtud – kui me räägime laiatarbeautodest.

250 000 km on kesk-Euroopas nö keskmine tavaline läbisõit, pärast mida hiljemalt autod uute vastu välja vahetatakse. Sest uued autod on turvalisemad ja loodussõbralikumad ning muu säärane.

Kui autode müügis ja hooldusjuhendis peetakse silmas seda, et õli eluiga on sama pikk kui käigukastil, st klient “säästab” selle pealt, et ei pea kastis õli vahetama, siis praktikas tähendab see vastupidist – käigukast elab nii kaua kui õli.

Eluaegsest käigukastiõlist kuulsin mina esimest korda aastal 2004, kui meie peres olnud Ford Mondeo automaatkast tuksi läks. Selgus, et turbiin on kulunud ja põhjus lihtne: kastis olnud “eluaegne” õli oli nii läbi, et piltlikult öeldes lihvis turbiini ära läbisõidul 200 000 km.

Ühe asja võimalikult pikka aega kasutamine on keskkonna mõistes ideaalne lahendus, aga samal ajal on see ka inimese rahakoti vaates rentaabel, eriti nüüd, kus uute autode hinnad teevad jaburusrekordeid.

Oli juttu kesk-Euroopa 250 000 km läbimisest. Praktika näitab, et need “otsas” autod tuuakse meile siia ja neid kasutatakse veel pikka aega – et mitte öelda, et nende elu siin alles algab! Eestis remonditakse neid nii, et soolikas tagant väljas, kirutakse ja vannutakse, aga ikkagi kasutatakse, sest uut ei jaksa ju ka osta.

Meil pole palju parata selles osas, mis tehakse ja kuidas käitutakse Saksamaal. Kuid me saame siit uuena ostetavaid masinaid ja alles esimese nooruse lõpus olevaid imporditud masinaid edaspidi hästi hooldada ja seeläbi nende eluiga oluliselt pikendada.

Pole ilmselt parata sedagi, et see nn eluaegne õli elab usinalt edasi nii lugudes tuksi läinud automaatkastidest kui ka sellises lihtsas faktis, et käigukastides õli vahetamine jääb isegi margiesindustes vajalikust enam unarusse, aga kui saab mõnedki autod normaalselt kastiõli vahetama, siis on juba tuju hea.

Spetsialist on vaatega nõus

Kuna ma ise ei ole ei insener ega muud moodi asjatundja, siis küsisin asjatundjalt abi. Minu kohati jaburatele küsimustele vastas Karmo Siivelt Autosaal OÜ-st.

Otsisin Tallinnast kohta, kus oma (mõõtmetelt suurele) Volkswagen Crafterile automaatkasti dünaamilist õlivahetust teha. Esindus ei aita, Hõbenoolde ei mahu. Ilmselgelt pole suure Crafteri automaatkasti õli vahetus eriti populaarne teema.

Läbi tuttavate soovituste jõudsin Karmo ja tema kolleegini, kes möödunud sügisel pärast Hõbenoolest koondamist asutasid oma ettevõtte ning pakuvad seal just automaatkäigukastide hooldust.

Selgus, et nende töökoja ruum Artelli tänaval on piisavalt suur, et Crafter sisse mahutada ning ka nende tõstukiga Crafterit tõsta. Etteruttavalt võib öelda, et lihtne see polnud, aga õnnestus.