Keskkonnaministeerium võttis luubi alla Tallinna lahe ankrualal toimuva naftatankerite ohtlike jäätmete äri

„Peame vajalikuks laiapõhjalisemat arutelu ankrualadel toimuvatest tegevustest. Ankrualad on moodustatud teadmises, et ankrualadel seisavad laevad ankrus. Tegelikkuses ei ole see kahjuks nii. Seetõttu on vaja leida lahendus, kas minna tagasi selle juurde, et ankrualad on mõeldud laevade ankrus seismiseks või vaadata üle reaalsed tegevused ankrualadel ja täpsustada õiguskorda selliselt, et erinevate osapoolte kohustused ja vastutus ankrualadel oleks selgelt paigas," leiab keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv.

Asekantsleri viidatud tegevused seisnevad selles, et Eestis on tekkinud ettevõtete ring, mis pakuvad välismaistele naftatankeritele võimalust vabaneda nende pardal toimunud naftatootmise jäätmetest ja lisaks laeva enda ekspluateerimise käigus tekkinud õlistest segudest. Selleks võimaldatakse neil ohtlikud jäätmed Eesti väiksematele laevadele ümber pumbata Naissaare ja Kakumäe vahel asuval ankrualal tähisega Golf ehk lühemalt G.

Selle ohtliku ja reguleerimata teenuse osutamisse on kaasatud esmalt Paljassaare sadamat haldav Heiti Hääle ja Taavet Hinrikuse ettevõte Hundipea OÜ - just sellest sadamast, mille kaid Tallinna Sadam 2019. aasta lõpus 750 000 euro eest Heiti Häälele maha müüs, siirduvad väikesed naftalaevad suurtelt tankeritelt jäätmeid vastu võtma ning kus neil on hiljem võimalus need jäätmed paakautodesse ümber pumbata. Kummalisel kombel on need Paljassaare sadama kaid registreeritud mitte ärimaana vaid transpordimaana - sellest sõltub aga väga palju riigile makstavate maksude suuruse osas.