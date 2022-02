Eesti uute autode müügitabeli tippu tõusis jaanuaris mitu uut mudelit

Hoobilt viiendale kohale on tõusnud Toyota C-HR 66 müüdud autoga ning uus tulija tipus on ka seitsmendale kohale jõudnud väike aga tubli Toryota Yaris Cross 39 masinaga. Uustulnukatest on 8.-9. kohta jagamas veel Subaru Outback ning 10. kohale jõudnud KIA Cee'd.