DIGISAADE | Kas Facbooki lõpu algus on käes

Facebook(Meta) ja Spotify sisenesid karuturule FOTO: Shutterstock

Kätte on jõudnud ajalooline hetk Facebooki loos, kus esimest korda on igapäevaselt sotsiaalmeediaplatvormi kasutanud inimeste hulk vähenema hakanud. 18 aasta jooksul on iga päeva Facebookis aega viitvate inimeste hulk kasvanud peaaegu 2 miljardini, aga kui see pöördepunkt on püsiv, siis võime rääkida Facebooki lõpu algusest.