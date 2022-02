Närvilisi noori mehi kummitab infarkti-, insuldi- ja diabeedioht

Bostoni ülikooli professor Lewina Lee ja tema kolleegid otsustasid uurida, kuidas isiksuseomadused, nagu neurootilisus, ärevus ja rahutus, on seotud kardiometaboolsete haiguste (st ainevahetushäiretest, aga ka südame- ja veresoonkonna funktsioonidest tulenevate haiguste) riskiga. Kõrge neurootilisusega inimesed on tavaliselt emotsionaalselt ebastabiilsed, kipuvad sageli kogema tugevaid negatiivseid emotsioone (hirm, ärevus, kurbus, viha) ja tajuvad kõiki elusituatsioone negatiivselt.

Teadlasi huvitasid seitse kardiometaboolse haiguse kõrge riskitegurit – süstoolne (ülemine) rõhk, diastoolne (alumine) rõhk, vere üldkolesterooli ja triglütseriidide tase, rasvumine (kehamassiindeks), tühja kõhuga veresuhkru tase ja erütrotsüütide settimise kiirus. Vähemalt kuue riskiteguri olemasolu selles loendis näitas, et osalejal oli juba kardiometaboolne haigus või oli selle tekkimine väga tõenäoline.

33. ja 65. eluaasta vahel leidsid teadlased, et kardiometaboolsete haiguste kõrged riskitegurid suurenevad keskmiselt umbes üks kord kümne aasta jooksul. 65. eluaastaks on neid keskmiselt kolm või neli.

Samas on igas vanuses kõrge neurootilisuse ja ärevusega uurimisalustel neid tegureid rohkem kui teistel ning tervise halvenemine toimub nooremas eas. Kõrge neurootilisusega meestel on 13% suurem tõenäosus haigestuda kardiometaboolsetesse haigustesse ning kõrge ärevustasemega meestel 10% suurem kui rahulikumatel ja emotsionaalselt stabiilsematel meestel.

Pole veel selge, kas psühhoteraapia võib aidata maandada kardiometaboolsete haiguste riski. Selge on see, et probleemse isiksusetüübiga inimesed peaksid rohkem tähelepanu pöörama oma kardiometaboolsele tervisele, käima sagemini kontrollis, ravima kõrget vererõhku, hoidma normaalkaalu jne.