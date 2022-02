Ülipopulaarse Bioblocki koroonasprei tootja tunnistab: tõhusus on inimeste peal ikka testimata

„Eesti teadlased Icosagenist on loonud tõhustatud antikehad, mis neutraliseerivad lisaks viiruse deltatüvele ka omikroni viirustüve. Chemi-Pharm on alustanud uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei tootmist, see jõuab sellest nädalast järk-järgult müüki. Kasutatav antikehade segu on põhjalikult testitud ja nende funktsionaalsus tõendatud," seisab Harjumaal Tänassilmas tegutseva Chemi-Pharmi möödunudnädalases teates, mida mitmed meediaväljaanded üks-ühele ka oma lugejatele vahendasid.

Forte asus lähemalt uurima, mida õigupoolest tähendab viimati toodud lause – kui põhjalikult on toote toime testitud ja funktsionaalsus tõendatud. Lubas ju ettevõte möödunud aasta kevadel, üsna varsti pärast toote müügile tulemist ehk 13. mail kohe alustada ka inimeste peal tehtavate kliiniliste uuringutega Telliskivi perearstikeskuses ning Mustamäe ja Nõmme perearstikeskuses. Kaasata plaaniti 342 vabatahtlikku...

Selgub, et kõik plaanitud inimuuringud peatati ennetähtaegselt enne nende lõppu ning uusi pole veel alustatud.