Ameerika häkker hoopleb, et jättis Kim Jong-uni internetita

Pseudonüümi P4x all varjunud Ameerika häkker teatas mitmele väljaandele, et tal on õnnestunud üksinda halvata internet kogu Põhja-Koreas. See oli demonstratiivne kättemaks – aasta tagasi kannatas ta ise Põhja-Korea häkkerite rünnaku all. Ja maksimaalse alanduse lisamiseks tegi P4x seda pidžaamas, krõbistades krõpse ja vaadates ühe silmaga filmi „Tulnukas”. P4x teatas, et tegu on protestiga, kuna USA võimudelt ei järgnenud Põhja-Korea häkkerirünnakutele mingeid sanktsioone.