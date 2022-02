Ruth Kalda: oleme valmis selleks, et olukord läheb veel tõsisemaks

„Kui me teame seda, et nii nooremates kui vanemates eagruppides haigestumine tõuseb, et haigestumise tipp ei ole veel käes ja see toob kaasa hospidaliseerimise tõusu, et on levimas veel kiiremini nakatav omikroni tüvi BA.2, siis ma leian, et me ei saa veel väga optimistlikud olla ja peame olema valmis ka selleks, et läheb tõsisemaks," ütles Ruth Kalda.

Väga levinud on üldine arusaam, et omikron on lihtsalt nohu. Ulatuslikud uuringud Suurbritannias ja ka Lõuna-Aafrikas näitavad professori sõnul pigem seda, et kui võtta tõesti nohu sümptomina, siis selles küll väga palju erinevust ei ole, kas sa põed deltat või omikroni - nohu esinemissagedus on üsna sarnane.

„Mis on tõsi, on see, et mõned sümptomid on vähesema esinemissagedusega - nagu näiteks õhupuudustunne, pisut vähem kui delta ajal esineb ka lõhna- ja maitsetaju häireid," märkis Kalda. „Aga näiteks köha ja kurguvalu esineb nende uuringute andmetel pigem rohkem. Samavõrra palavikku, lihasvalu, peavalu - seda kõike on enam-vähem sarnaselt. Vähem on omikroni ajal ka asümptomaatilisi - neid, kellel pole üldse sümptomeid.„

Mis on aga tõsisem, on Ruth Kalda sõnul see, et kerge haigus ei pruugi kotrollgrupiga läbi viidud uuringute põhjal ikkagi mööduda jälgi jätmata.

Hamburgis võrreldi näiteks perioodi 1. märtsist 2020 kuni 31. detsember 2020, mis valitses Wuhani tüvi, mis on haiguse raskusastme poolest sarnasem pigem omikronile kui deltale. Leiti, et kerge või mõõduka põdemise järel registreeriti mitmete organite kahjustusi - südame rütmihäireid ja südamepuudulikkust, neerufunktsiooni langust, venoossete mikrotrombide esinemist.

„Seega ei pruugi jälgi jätmata mööduda ka haiguse kerge läbipõdemine - pole põhjust arvata, et see omikroni ajal kuidagi teisiti oleks," ütles ta.