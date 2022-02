Ameerika teadlased kinnitavad, et suudavad haige organismi HIVist puhastada

Los Angelese Kalifornia ülikooli teadlased on leidnud uue mooduse HIVi raviks, mis võib nakatunud inimese keha surmavast viirusest täielikult puhastada. Teadlased on tõestanud, et nende meetodiga saab tuvastada ja hävitada HIVi nakatunud rakkudes.

Hävimatu vastane

Praegu on HIVi puhul ainus tõhus meetod retroviirusevastane ravi. Kuigi see ei kõrvalda viirust täielikult, on viiruskoormus praktiliselt null, see tähendab, et viirused eksisteerivad ainult DNAsse sisestatud võõraste geneetiliste järjestustena, mida nimetatakse proviirusteks. Ravi puudumisel hakkavad need järjestused tootma täisväärtuslikke viiruseid, nii et nakatunud inimene on sunnitud kogu ülejäänud elu võtma retroviirusevastaseid ravimeid.

Teiseks probleemiks on HIVi puhul raviresistentsuse tekkimine, seetõttu kasutatakse tavaliselt ravimite kombinatsioone (koosneb kahest kuni neljast komponendist), mis on mõeldud viiruse paljunemise erinevatele etappidele. Viirusekandjad ei saa rikkuda ravimite võtmise režiimi ega vähendada annuseid, vastasel juhul võib ravikuur kaotada oma efektiivsuse ja viiruse paljunemist on võimatu takistada. Sel juhul viib HIV immuunsuse läbikurnamiseni ja jõuab lõppstaadiumisse ehk haiguseni nimega AIDS.

Viiruse DNAd, mis on tunginud nakatunud inimese rakkude genoomi, nimetatakse HIV reservuaarideks. Teoreetiliselt on keha täielik puhastamine sellistest „nakkuspesadest” lõpliku paranemise võti, kuid hetkel on ainult eksperimentaalsed lähenemisviisid. Nende hulka kuuluvad näiteks DNA redigeerimine geenitehnoloogia abil, HIV-resistentsete rakkudega luuüdi siirdamine või latentsete rakkude viimine aktiivsesse faasi, millele järgneb nende tuvastamine ja hävitamine. Hetkel on kindlalt teada mitu patsienti, kellele tehti luuüdi siirdamine, mis viis tervenemiseni. Seda meetodit kasutatakse aga ainult nende patsientide puhul, kellel on erinäidustused.

"Otsi ja hävita"