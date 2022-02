INTERVJUU | Vene ekspert: Xi ja Putin on kokku leppinud, et olümpia ajal sõda ei alustata

Olümpiamängude eel on palju arutatud Venemaa Ukraina-vastase sõjalise rünnaku tõenäosuse üle. Paljud riigipead ja rahvusvahelised eksperdid on avaldanud lootust, et olümpiaväärtuste austamine hoiab vähemalt 2022. aasta 4. kuni 20. veebruari vahel ära sõjategevuse puhkemise

Siiski võib ju meenutada, et suveolümpiamängude avamise päeval Pekingis 8. augustil 2008 tungis Venemaa Gruusiasse ja 20. veebruaril 2014 algas Venemaa okupatsioon Krimmis samal ajal kui Sotšis kestsid veel 23. veebruarini taliolümpiamängud. Äkki ongi olümpiamängud hea kattevari sõja alustamiseks?

Kui tõenäoliseks peate seda, et Venemaa võib alustada Ukraina-vastast sõjategevust Pekingi olümpiamängude ajal?

See on ebatõenäoline, sest minu teada on olemas mitte-formaalne kokkulepe Moskva ning Pekingi vahel, et olümpiamängud mööduvad ilma probleemideta. Ja selle pärast ma ei usu, et Putin sellise sammu peale läheks.

Samas inimesed, kes elavad Vene-Ukraina piiri lähedal räägivad, et seal on praegu väga palju sõjaväeüksuseid ning tehnikat ja, et toimumas on midagi ebatavalist.