Uurimus: mehi sunnib seksiga liialdama stressisituatsioonis tekkiv hormoon

Küprose ning Rootsi teadlased analüüsisid 64 hüperseksuaalse häirega mehe ja 38 terve mehe verd. Selgus, et seksisõltuvusega meeste veres on oksütotsiini hormooni tase oluliselt kõrgem. Veelgi enam, mida rohkem oli osalejate veres oksütotsiini, seda selgemalt väljendusid hüperseksuaalse häire sümptomid.

Hüpotalamuse poolt toodetud hormooni oksütotsiini nimetatakse „armastuse ja kiindumuse hormooniks”. Samuti on teada, et oksütotsiin mängib seksuaalkäitumises olulist rolli, mistõttu otsustasid teadlased, et seksisõltuvuse tekkes oli süüdi just see hormoon.