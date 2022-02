Teadlased avastasid Hollandist pärineva uue ohtliku HI-viiruse mutatsiooni

Enne retroviirusevastase ravi alustamist oli VB variandiga nakatunute viiruskoormus 3,5-5,5 korda suurem kui juba teadaolevate HIVi variantidega nakatunutel. Lisaks oli CD-rakkude arvu langus (märk immuunsüsteemi kahjustusest) kaks korda kõrgem – ja seetõttu on ka AIDSi haigestumise risk suurem. Samuti suurenes nakatumise oht.

„Meie tulemused rõhutavad WHO soovituse olulisust, et HIV-nakkuse riskiga inimestel peaks olema juurdepääs regulaarsele testimisele varajaseks diagnoosimiseks, millele järgneb kohene ravi,” märgivad teadlased. „See vähendab aega, mille jooksul HIV võib kahjustada inimese immuunsüsteemi ja kahjustada tema tervist. Samuti tagab see HIVi võimalikult kiire tõrjumise, mis hoiab ära selle edasikandumise teistele inimestele.”