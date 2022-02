Talendid töötavad sinu asutuses juba praegu. Aita neil särada!

Karjääriteenuste valdkond on väga perspektiivikas, sest inimese elus on mitmeid punkte, kus spetsialist saab teda toetada ja suunata, leiab Larissa Jõgi. „Haridus- ja töövalikud, uued väljakutsed, elu pöördepunktid, näiteks kolimine,“ loetles ta.

Uuringu järgi on karjääriteenuseid viimase kahe aasta jooksul kasutanud veidi üle poole noortest ja ligi veerand täiskasvanutest. Samas täiskasvanutest kasutavad karjääriteenuseid peamiselt töötud ja tööturul mitteaktiivsed inimesed. Töötajatest on karjääriteenuseid kasutanud vaid kümnendik. Millest see suur vahe tuleb?

„Ma arvan, et siin on suur roll töötukassal, kes on selle valdkonna suur tegija. Aga nemad tegelevad ju töötutega või siis inimestega, kel on vähemad võimalused tööturul, seetõttu võib-olla paistabki välja, et karjäärispetsialistide ülesanne on tegeleda peamiselt just nende gruppidega,“ selgitas Larissa Jõgi.

„Aga me tuvastasime ka seda, et väga paljudes Eesti organisatsioonides tegeletakse asutuse sees karjäärinõustamise ja inimeste toetamisega. See jäi statistiliselt ja sisuliselt välja toomata, sest see polnud eraldi fookus, kuid mul on tunne, et see valdkond areneb.“

Asutuste sees on tihtipeale kõige parem info personaliarenduse spetsialistidel, kes tunnevad oma organisatsiooni tööjõudu. „Võib-olla võiksid need inimesed olla häälekamad,“ leiab Larissa Jõgi. „Me teame väga paljusid organisatsioone, kus otsitakse talente. Meie uuringu seisukohalt on hea öelda, et talent on peidus igas inimeses, aga neid on vaja natuke toetada ning seda saavad eelkõige teha just personalispetsialistid.“