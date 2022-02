Proovisõit | Renault Express: maksimaalne minikaubik

Renault Kangoo nägemine müügisalongis oli kui armastus esimesest silmapilgust ning proovisõiduootus sama suur kui lastel jõuluvana oodates. Proovisõidus oli “peaaegu Kangoo” ehk selle lihtsam ja odavam vend Express.

Enne auto iseloomu kallale minemist on vaja Kangoo-Expressi sugulussuhted selgeks rääkida. Tänapäeval on kogu automaailm nagu suur kärgpere ja Renault-Dacia-Nissan-Mercedes koostöö on selle hea näide.

Proovisõidus olnud Renault Express on sisuliselt Dacia Dokker, aga Renault’ märgiga. Ja samal ajal eksisteerib ka Renault Kangoo, mis näeb välja samasugune nagu Express, on sama suur ja täidab sama funktsiooni, kuid on siiski erinev auto.

Kui Express kaubik on Dacia Dokkeri baasil loodud odavkaubik, siis Kangoo on pigem Volkswagen Caddy konkurent ja paremal tasemel. Praktikas tähendab see kallimat hinda, pikemat ja mahlasemat lisavarustuse menüüd (näiteks LED-tuled, ilma B-piilarita laadimisava küljel jpm) ning Kangoost leiab ka paremad materjalid.

Kangoo pole vaid varustusega kikki aetud – see on uus mudel ning kuigi jõuallikas on raua poolest kahel vennal sama, siis Kangoo mootorivalikus on ka võimsamad mootorid.

Et asi liiga selge poleks, siis Kangood saab margitruu inimene soovi korral osta ka Mercedes-Benz kaubamärgiga kaunistatult, mudelinimega Citan. Nissani märgiga kannab see nime Townstar.

Kangoo platvorm võimaldab ka rohemoeröögatustega kaasa sahistada – elekter aitavat maailma päästa ja nii, aga kes sellest rohkem kuulda tahab, marsib automüüja juurde ja uurib sealt, sest mina sellist jama kirjutada ei taha.

Et hästi lihtsustatult öelda, siis Renault Express kutsuti ellu peaasjalikult seetõttu, et CO2 kaubandusega kaasnev vältimatu hinnatõus kõiki kliente minema ei peletaks – nii on (oli?!) võimalik odavamat autot müüa ja kliente hoida. Selleks võeti Dacia Dokker ning lihviti Renault’iks. Tulem on lihtne ja tavaline väike kaubik ning see on täiesti fantastiline töövahend.