SUUR LUGU: Soomlaste uued hävituslennukid F-35 hävitavad vaenlase või raha? Üks lennutund maksab 27 000 eurot

Lennukikonstruktor Vadim Lukaševitš on osalenud Venemaa relvajõududes F-35 tulevikuvastase Su-35 välja arendamises. Ta leiab, et soomlastele oleks kergematest ja juba kasutusel olevatest neljanda põlvkonna mudelitest piisanud küll. Kui võimekad on Su-35 ja teised neljanda põlve lennukid uute F-35 vastu? Vaatame järele. Loota jääb, et kõik see kõrgtehnoloogiline sõjatehnika jääbki siinmail vaid paraadidel imetlemiseks ja heidutuseks ning päriselus poleks vajadust seda kasutada.

Eesti õhuväe esimese ülema Vello Loemaa sõnul on tegemist hea ostuga, sest uued lennukid teevad vanematele mudelitele silmad ette. Eriti kõva sõna on nende valmistamisel kasutatud stealth-tehnoloogia ehk vargtehnoloogia, mis võimaldab jääda sõjamasinal vastase radaritele raskesti avastavaks, samal ajal kui F-35A on oma vastased juba ammu tuvastanud ja sihikule võtnud. Uued lennukid muudavad sõjapidamise viisi.

Hävitajad lähevad Soomele maksma 8,4 miljardit eurot: iga F-35 maksab vähemalt 106,5 miljonit dollarit ja see on kallim relvahange Soome ajaloos (võrdluseks: Soome aastane SKT on 239+ miljardit eurot ja Soome aastaeelarve on 124+ miljardit dollarit).

Konkursi võitis F-35A. Soome valitsus on teatanud 64 mitmeotstarbelise hävitaja F-35A ostmisest Lockheed Martinilt. Soome kaitseministeerium põhjendas valikut sellega, et katsetuste järgi on F-35A on oma konkurentidest üle nii lahinguvõimes kui ka lennuki elektroonika on parem kui teistel.

Lennuki F-35 kontseptsioon on väga keeruline: see lennuk loodi ühtse platvormina maismaal baseeruvate tavapärase õhkutõusmise ja maandumisega lennukite asenduseks, lennukikandjatele mõeldud katapuldilt õhkutõusvate lennukite asendamiseks ning merejalaväe väikeste lennukikandjate jaoks mõeldud lühikese stardi ja vertikaalse maandumisega lennukite väljavahetamiseks. Üldiselt on vertikaalse õhkutõusmise või maandumise lennuki loomine äärmiselt keeruline tehniline ülesanne. Ja katse luua õhusõiduk igaks juhtumiks viitab sellele, et see lennuk täidab kõiki oma funktsioone halvemini kui spetsialiseeritud lennuk.

Kõik probleemid pole kindlasti lahendatud ja mõnda ei olegi võimalik lahendada. On olemas lennukid, mis on loodud teatud kindlate ülesannete jaoks ja täidavad neid parimal võimalikul moel. Ja on universaalsid lennukid, mis suudavad lahendada väga erinevaid ülesandeid, mis sageli võivad üksteist välistada. Universaalne lennuk lahendab iga ülesande halvemini kui lennuk, mis on loodud spetsiaalselt nende ülesannete jaoks.

F-35 projektiga seonduvatest probleemidest on juba räägitud 15 aastat. Kas fakt, et F-35 on paljude maade relvastuses räägib sellest, et murekohad on tänaseks lahendatud?

„Universaalne tööriist on reeglina selline, mis sobib justkui kõigeks, kuid ei täida ühtegi talle pandud ülesannet eriti hästi," märgib Lukaševitš. Soome-sugustele väikeriikidele soovitaks ta osta pigem neljanda põlvkonna hävitajate viimaseid modifikatsioone, mille puhul on algsed probleemid kõrvaldatud, mida on lihtsam ja odavam hooldada ning kasutada ja mis täidavad neile pandud ülesanded suurepäraselt.

F-35 on kõige laiemalt kasutusel olev viienda põlvkonna hävitaja, mille potentsiaalse vastasena nähakse Venemaa Suhhoi büroo neljanda põlvkonna hävitajat Su-35. Venemaa lennundusekspert ja endine Suhhoi büroo konstruktor Vadim Lukaševitš, kes osales lennukikandjatel kasutavate hävitajate Su-33, taktikalise hävitaja Su-35, ründelennuki Su-34 ja eksperimentaallennuki Su-47 välja töötamisel, sõnab, et F-35 näol on konstruktori vaatenurgast tegu põneva projektiga, kuid selle potentsiaalset võimekust piirab kontseptsioon sellest, et F-35 puhul on tegu „universaaltööriistaga".

Probleemid, mida F-35 kogeb, lähtuvad selle kontseptsioonist. Seetõttu on F-35 raskem kasutada ja hooldada. Näiteks arvestati, et see pidi välja vahetama merejalaväes olnud tavalise õhkutõusu ja maandumisega F-18 ning vertikaalse õhkutõusmisega lennukid Harrier. Kuid tegelikkuses ei saa F-35 kõiki seda tüüpi õhusõidukeid täielikult asendada. Ehkki tehniliselt suudab see sooritada ka vertikaalset õhkutõusmist, see praktikas ei toimi, sest kui lennuk stardib laskemoona ja kütusega, siis selle stardimass ületab mootori võimsust, seega parim variant on kasutada lühendatud stardijooksu. Kuid pärast lendamist ning kütuse ja laskemoona ära kulumist lennuki mass väheneb ja vertikaalmaandumine on võimalik.

Kõik need puudused on olnud F-35-le omased selle loomisest peale, seega oli programm väga keerukas. Ameeriklased tahtsid kulutada arendusele 380 miljardit dollarit, aga kulus 400 miljardit ja tulemuseks oli lennuk, mille ja tulemuseks oli lennuk, mille esimesed näidised on väga kallid - 150-170 miljonit dollarit. Samal ajal ei saanud F-35-st õhuülemuslennukit, ei saanud hävitajat, ei saanud korralikku õhukaitsehävitajat. See on eelkõige hävitus-pommituslennuk, millel on lennu ajal üsna piiratud manööverdamisfunktsioonid.

Mis on peamine erinevus neljanda põlvkonna lennuki ja F-35 vahel?

Esiteks omab viienda põlvkonna hävitaja ülehelikiirusel kruiisikiirust. Tõsi, F-35 puhul pole see kõigi mudelite puhul võimalik. Teiseks erinevuseks on stealth-tehnoloogia. Kuigi väidetakse, et F35-l on see olemas, siis minu vaatenurgast pole see lennuk stealthi seisukohalt piisavalt hea. Ja kolmandaks seadmete komplektatsioon ja nende integreerimine - F-35-ga on selles osas kõik hästi.

See lennuk ilmus samaaegselt viienda põlvkonna hävitajatega, kuid iseenesest pole see hävitaja. Viienda põlvkonna lennukite puhul peetakse silmas eelkõige hävitajaid või püüdurlennukeid. Kuid F-35 ei ole erinevatel põhjustel ei hävitaja ega lennuk, millega õhulahingut pidada.