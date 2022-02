Euroopa Komisjon: koroonatõendid olgu kasutusel 2023. aasta suveni

Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders märkis, et eesmärgiks on tagada see, et kodanikel oleks jätkuvalt kasutada tõend, mis toimib ja mida aktsepteeritakse kõikjal, kuhu nad lähevad. Olukord, kus iga liikmesriik kasutaks omaenda süsteemi, tooks tema hinnangul palju segadust ja takistusi.