Maailma kiireim kiirabiauto sõidab kuni 401 km/h

Kuid nüüd on täiendust saanud ka Ühendemiraatide kiirabi – nende esindusmasinaks sai reedel auto, mille tippkiirus on 401 km/h ning see maksab 3 miljonit eurot. Kui pilt kohe ära ei ühenda, siis veel vihjeid – see on esimene Lähis-Idas algusest lõpuni loodud ja ehitatud hüperauto. Neid toodeti vaid 7 tükki ning üks neist kuulub ka… üllatus – Dubai politseijõudude ridadesse.