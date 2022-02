Poola peaminister lubab Ukrainale saata õhutõrjerakette Grom

Kui ajakirjanikud küsisid kavandavate relvatarnete kohta, teatas Poola valitsusjuht, et Poola on valmis andma Ukrainale laskemoona, õhutõrjerakette Grom ja erinevat tüüpi droone. Ukraina meedia andmetel käib jutt Gromi kõige uuemast modifikatsioonist Piorun.

Poola võimud teatasid esmaspäeval plaanist anda Ukrainale kaitseotstarbelisi relvi ja seda, et Ukraina poolele on antud üle nimekiri võimalikest tarnetest. Poola ootab Kiievilt vastust ning on valmis kõik vajaliku igal ajal ja esimesel võimalusel kohale saatma.

Tööd Gromi välja töötamiseks alustati 1992. aastal, kasutusele võeti need Poola sõjaväes 1995. aastal. Gromi töötasid välja Poola konstruktorid Nõukogude raketikomplekside Igla-1 ja Igla põhjal, neid hakkas tootma MESKO S.A. Ajavahemikus 1995–2004 pakkus Venemaa tehnilist abi teatud Gromi komponentide arendamiseks, muuhulgas kasutasid poolakad Venemaal toodetud komponente ja materjale, tootmise täielik lokaliseerimine Poola ettevõtetes tagati alles pärast 2004. aastat. Kompleksi õlalt lastav versioon oma kordab oma konstruktsioonilt peaaegu täielikult Vene Igla kompleksi.

Piorun ehk Grom-M võeti Poola sõjaväe relvastusse aastal 2019. Selle teoreetiline laskeulatus on 6,5 km ja lennukõrgus 4 km.

Senise Vene-Ukraina kriisi vältel on Ukrainat toetanud Suurbritannia 2200 tankitõrjekompleksiga NLAW, USA on andnud Ukrainale tankitõrjekomplekse Javelin ja selle moona (viimane Kiievisse jõudnud saadetis koosnes 300 raketist) ning kindlustuste ja punkrite hävitamiseks mõeldud granaadiheitjaid SMAW-D (ühes BDM laskemoonaga) ning lätlased ja leedulased on lubanud tarnida ukrainlastele õhutõrjekomplekse Stinger (nn. Dual Mount Stinger).

Ukrainlasi on abistanud ka teised NATO riigid, näiteks tšehhid on saatnud 152-millimeetriseid mürske, sakslased umbes 5000 kiivrit jne. Eesti kaitseministeeriumil on plaanis saata Ukrainasse ka Javelinide laskemoona. 122-millimeetriste haubitsate D-30 saatmise Ukrainale keelas Saksamaa.