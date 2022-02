Omikroni alamvariant BA.2 osutus eelkäijast kolmandiku võrra nakkavamaks

Omikroni BA.2 variant ilmus kohe esialgse versiooni järel ja jaanuari lõpuks oli see levinud Taanis, Indias ja Ühendkuningriigis, üksikuid juhtumeid on esinenud ka teistes Euroopa riikides. BA.2-l on nii 32 mutatsiooni BA.1-st kui ka 28 uut mutatsiooni. Teadlased ei tea siiani täpselt, millist kasu need genoomi muutused viirusele andsid, kuid selle leviku kiiruse järgi otsustades oletati, et BA.2 võib olla veelgi nakkavam kui BA.1.

Taani arstid analüüsisid, kuidas uusaastapühade ajal levis Taani peredes omikroni BA.2 alamvariant. Selgus, et nakatunud sugulasega kokkupuutel on tõenäosus sellega haigestuda 33 protsenti suurem kui kokkupuutel omikroni originaalversiooniga. Uurimuse eeltrükk avaldati saidil medRxiv.

Nende väärtuste põhjal arvutasid arstid sekundaarse nakatamise määra ehk nende inimeste osakaalu, kes olid tegelikult nakatunud iga alamvariandi potentsiaalselt võimalike juhtude hulgas. BA.2 puhul oli see väärtus 39% ja BA.1 puhul 29%.

Töö kaasautor Frederik Plesner Lyngse kommenteeris seda nii, et kui perekonda ilmus BA.2, siis tõenäosus nakatada sellega teisi pereliikmeid on 39% ja alamvariandi BA.1 puhul on see tõenäosus väiksem - 29 %.

Lisaks uurisid teadlased vaktsineeritud inimeste protsenti haigestunute hulgas ja leidsid, et BA.2 mõjutas oma eelkäijast sagedamini nii neid, kes said kaks doosi kui ka neid, kes said kolmanda doosi.

Järgmises etapis üritavad Taani arstid välja selgitada, kas omikroni alamvariandi BA.2 omandatud mutatsioonid mõjutavad COVIDi kulgemise raskust. Taani tervishoiuministeeriumi teatel pole põhjust arvata, et uus alamvariant põhjustab raskema nakkuse.

Tõenäoliselt on omikroni tüve suurenenud nakkavus tingitud sellest, et see on väliskeskkonnas stabiilsem kui koroonaviiruse varasemad variandid. Jaapani teadlased jõudsid sellele järeldusele pärast seda, kui olid analüüsinud erinevate omikroni tüvede eluiga plastikul ja nahal.