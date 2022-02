Karbist välja: Samsung Galaxy S21 FE – vist hetkel isegi mõistlikum kui põhimudel

Välisdisaini osas on telefonid sama tunnetuse- ja paigutusega. Kaamerakomplekt tagumise külje ülemises vasakus servas ning kolm võrdset ringi sellel ilutsemas. Kõik füüsilised juhtnupud paiknevad paremal küljel, nurgad on kerge kumerusega. Selfie-kaamera märkamatu ava esiekraanil on samasugune ja samas kohas.

Üks suur pluss on FE-variandil minu hinnangul aga ekraani suurus. Ta on põhiversiooniga võrreldes märksa vähem sihvakas - ehk ta on laiem ja mitmete mängude mängimiseks ning ka videote vaatamiseks ja meilide lugemiseks on selline variant paljudele kindlasti sobivam. Täpsemalt: kui S21 oli 71,2 mm lai, siis FE laiuseks on 74,5.

Samas on seadme displei suurem: 6,4-tolline 120 Hz ekraan (6,2-tolline S21-l), mille pikslitihedus on võrreldes põhiversiooniga veidi langenud (441ppi->401ppi). Kaal on vaid veidi suurem: 177g (171g S21-l kui võrdleme 128Gb mäluga seadmeid).

FE variandi teine positiivne erinevus on aku, mille mahutavus on 4500mAh aku (4000mAh S21-l). Samas peaks see andma sama kestvuse, kuna suurem ekraan tahab ka suuremat kogust energiat.

Müügile tuleb Galaxy S21 FE 5G neljas värvitoonis: lavendel, valge, oliiv ja grafiit. Hind on seadmel hetkel Eestis 749 eurot (128GB) või 819 eurot (256 GB), samas kui eelmise aastal S21 5G ise maksab praegu 749 eurot (256 GB), alghind oli tal mullu 899 eurot.

Mis puutub spetsifikatsioonidesse, siis protsessoriks on ikka 64-bitine kaheksatuumaline. IP68 tasemel veel- ja tolmukindlus on jätkuvalt olemas. RAMi näitaja on tavapärane 6GB.

Põhikaamera on 12-megapiksline (põhiversioon oli see 64 MP). Eelmise FE versiooni kasutajad teavad rääkida, et uuel on kaamerakomplekt tubli hüppe teinud. Olgu või makropilte tehes, kus tennisepallil iga karv näha, või auditooriumi tagumisest reast 30x kordse suurendusega tahvlile joonistatud tehet jäädvustades:

Tarkvaraks on seadmel kõige värskem Android 12 operatsioonisüsteem ja Samsungi One UI 4.0 kasutajaliides.

Seade peaks hetkel maksma ligikaudu 700 eurot.