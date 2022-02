KUULA | “Istmesoojendus” osa 109: kui palju peab General Motors investeerima, et Tesla seljatada?

Selle nädala saates: Tallinna ühistranspordi valdkonnas on lausa kaks uudist, üks neist üpris ainulaadne projekt; tulemas on nii Nissani kui Mitsubishi mudeleid, mida ehitab Renault; Škoda esitles Enyaqi “kupeelinnamaasturversiooni”; Fordil täitus 40 miljonit F-seeriat; Mercedes-Benz ei võta enam G-klassi tellimusi vastu; General Motors plaanib 2025. aastaks Teslast elektriautode tootmises ja müügis mööduda ja palju muud.

Nädala automõte on aga seotud jää- ja lumeradadega: kus sõita saab, milline on rajaetikett, mis on ohud ja miks üldse libedaga sõitma minna?