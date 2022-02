VIDEO | Eesti filmitegijad äratasid lahkunud räppari videos ellu: "See on nii tundmatu maa, et meil polnudki reegleid, millest lähtuda"

"Vanaema ütles küll, et kas me ei lähe liiga kaugele - et surnud inimesi ei tohiks kujutada. Aga eks see on nii tundmatu maa, et meile tundus, et kuna seda ei ole kunagi juhtunud, siis meil võib-olla polegi mingeid reegleid, millest lähtuda," räägivad kaksikud Raul ja Romet Esko. Möödunud suvel said neist esimesed Eesti filmitegijad, kes kasutasid muusikavideos deepfake tehnoloogiat, kui kujutasid laulu "Kuller remix" videos oma varalahkunud sõpra, andekat räpparit MänguPoi$$ Käru.