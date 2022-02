Vastasseis Keskerakonnas: Taavi Aas ja Erki Savisaar peavad lahendama lootusetuna näiva probleemi

Kahe keskerakondlastest valitsusliikme kohtumise põhjuseks on Tallinna külje all peamiselt Harku vallas asuv 2257,5 hektari suurune hiiglaslik maalahmakas. See haarab endasse teiste hulgas Muraste, Rannamõisa, Ilmnandu, Viti, Vatsla ja Sõrve külad, aga ka 1156 hektarit riigimetsa ja Muraste raba.

Vastasseisu tuum peitub selles, et suuri väärtusi peidab see ala nii mullakamara all kui peal. Maaaluste huvide eest seisab Aas, maapealseid esindab Savisaar.

Osapoolte sõnul teineteist välistavaid võimalusi on kaks: kas külade ja metsatukkade vahel pühitakse kõik maapinnal leiduv minema ja asutakse vähemalt kolmes uues avatud pinnaga karjääris killustiku tootmiseks paekivi lõhkama või võidutsevad nende huvid, kes seisavad viimase tervikliku roheala säilimise eest Tallinna lähipiirkonnas, mis pealegi koduks paljudele looduskaitsealustele taime- ja loomaliikidele. Väga tugevalt oma sõna välja ütlemas ka kohalikud elanikud, kes teavad karta, mida tähendab elada senise Harku karjääri lähikonnas.

„Plaan on Taavi Aasaga kohtuda ülejärgmisel nädalal," ütles keskkonnaminister Erki Savisaar eile õhtul Fortele.