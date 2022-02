HOIA oma uut autot | Miks teha uuele autole korrosioonikaitset ja kuidas valida teenusepakkujat?

Uue auto omanikuna on kindlast paljud meist seisnud küsimuse ees, kas teha sellele täiendavalt korrosioonikaitset või mitte. Seda auto müüjalt küsides on olnud seni vastus ühine: “Kindlasti pole seda vaja, tehases on see töö juba ära tehtud. Täiendavaid kulutusi pole vaja teha, ainult sõida!” Ise endise vana auto omanikuna aga meenub valus ja vägagi kulukas tõsiasi, et just roostetamise pärast sai auto viidud vanametalli, kuigi tehniliselt oli see auto korras. Auto ei läbinud iga-aastast ARK ülevaatust, sest auto põhjas ja küljekarpides olid mitmed roosteaugud sees. Paljuski oli see enda lohakus või hoolimatus kaitsta autot roostetamise vastu. Miks teha uuele autole korrosioonikaitset?

Tänavapildis näeme väga palju roostes poritiibade või küljekarpidega autosid. Kõik need autod on olnud kunagi uued ja ilma korrosioonita, kuid ometi on nad nüüd roostes, miks see nii on?

Uued autod on ühtemoodi toodetud kasutamiseks nii soojades kuivades lõunamaades kui ka külmades ning niisketes põhjamaades. Sellest tulenevalt on oluline ka Eestis, kus teedele pannakse talvel soola ja kliima on aastaringselt suhteliselt niiske, kaitsta autot täiendavalt korrosioonikaitsevahenditega. Osad autotootjad on suutnud oma autosid korrosiooni eest paremini kaitsta kui teised, kuid 100% suurust kaitset sellele ei ole. Varem või hiljem saab meie tänavatele ja teedele talvel pandud soolhape tehase korrosioonikaitsest võitu ning roostetamine võibki alata.

Kõige parema roostekaitse saab just siis, kui vajalikud ained kantakse peale puhtale ja korrosioonist kahjustamata pinnale. Kui korrosioon on juba tekkinud, siis selle peatamine on kordades raskem kui mitte pea võimatu. Sellest tulenevalt on just väga oluline, et kaitstud saaks just uus auto, mis pole meie soolases talves liigelnud ega mille põhi poleks poriseks sõidetud. Sellisel juhul on töö soodsam ja lõpptulemus parem.