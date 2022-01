Peeter Ernits: Euroopa Komisjoni rohepöörde plaan on sõge ja selle hind Eestile liiga krõbe

Ma olen sada protsenti nõus Jüri Raidla arvamusega, et rohepööre sellisel kujul, nagu Euroopa Komisjon on ta välja käinud, pole kooskõlas ei meie rahvuslike huvide, ega ka põhiseadusega.

See veendumus on minus suvest saati, kui ma dokumentidega olen tutvunud, ainult süvenenud. Neil tuhandetel lehekülgedel rullub lahti Euroliidu ajaloo kõige suurem ja ambitsioonikam plaan muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks. See on pöörane plaan ja selle saavutamiseks on võtnud Brüssel endale senisest veelgi suuremad õigused otsustada mida üks või teine liikmesriik püha eesmärgi saavutamiseks tegema peab. Samal ajal peavad liikmesriigid üha enam õigusi keskusele loovutama.

Teiseks, lõpututel aruteludel ametnikega olen endalt üllatusega küsinud kelle huve nad õigupoolest esindavad, Eesti riigi või hoopis Brüsseli omi.

Kolmandaks, tundub, et kõik see hakkab toimuma iga hinna eest. Ja see hind on erakordselt krõbe. Rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul kulub Euroopa rohepöörde elluviimiseks 150 triljonit dollarit. Bloomberg New Energy Finance arvates on arve veelgi rasvasem - 173 triljonit. Nii või teisiti ületab see terve planeedi Maa aastase kogutoodangu, ja seda lausa kaks korda.

Krõbe saab olema ka Eesti rohepööramise arve.