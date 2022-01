Uus USA armee NGSW-FC sihik suudab ette ennustada kuuli trajektoori

USA armee insenerid töötavad aktiivselt järgmise põlvkonna käsitulirelvade loomise kallal. Selle tulemuseks on 2,7 miljardi dollari suurune leping ettevõttega Vortex Optics, et tarnida armeele uued NGSW-FC arvutipõhised sihikud, mis suudavad kuuli trajektoori enne selle välja tulistamist ette näha. Uus sihik on kavas paigaldada uuele NGSW-AR (Next-Generation Squad Weapons-Automatic Rifle) automaadile, mille konkursi võitja peaks selguma sel aastal. Praegu on võistlema jäänud SIG Sauer ja True Velocity.