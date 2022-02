KUULA SAADET | Kui suure osa toidu maitsest moodustavad lõhnad?

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi loodusteaduskonna vanemlektor Kristel Vene, kes on täpsemalt toidu- ja lõhnateadlane. Kui toiduteadlase tegevusvaldkond on tavalisele inimesele üldjoontes arusaadav, kõlab lõhnateadlane vaat et palju põnevamalt ja intrigeerivamalt. Millega ta tegeleb? “See on päris põnev valdkond, ega lõhnateadlasi Eestis väga palju ei olegi. Lõhnateadlane uurib toidu lõhna ja maitseid molekuli tasandil. Kaks õlut või veini on tehnoloogilises mõttes samad, kuid maitsevad täiesti erinevalt. Millised keemilised ühendid kahte toodet omavahel eristavad ning kuidas me ise saame neid tehnoloogiliselt mõjutada?”

Maitse ja lõhna eest “vastutavad” konkreetsed molekulid, mis on vaja toidu või joogi sisse saada. Kas lõhn ja maitse käivad siis käsikäes, küsis saatejuht. “Küsin seda alati ka tudengitelt kui sõpradelt, et millest me maitse puhul tegelikult räägime. 85% toidu maitsest moodustavad lõhnaühendid. Proovige te midagi nina kinni maitsta,” ütles Kristel Vene ja tõi näite, et eesti keeles pole sama head sõna kui ingliskeelne flavor, mis võtab kokku nii maitse kui ka lõhna.

Milles võib olla asi, kui pikemat aega toodetud jook või vorst maitseb ühel päeval teistmoodi? Selle mõistmiseks tuleb Vene sõnul süüvida toitaine või joogi keemilisse koostisse molekuli tasandini välja.

• Kuidas on võimalik, et mee tootmine maailmas väheneb, kuid mee müük hoopis kasvab? Kusagil peab toimuma mingi pettus!

• Kui palju on kultuuriliselt määratletud see, mis lõhnad meile meeldivad ja mis mitte?

• Kuidas on seotud lapsepõlve lõhnad täiskasvanu lõhnaeelistustega?

• Kuidas on seotud emotsioonid ja lõhnad? Kas ratsionaalsete otsuste puhul on roll ka lõhnatajul?

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli? Esita avaldus lehel Sais.ee.

Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.

Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.

Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.

Kuula lähemalt järgnevast saatest:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2