Proovisõit | Pilk peale, käsi külge – Dacia Jogger

Nüüd aga tuuakse turule auto, mis ühelt poolt kannab kõiki margi põhiväärtusi alustades võimalikult soodsast hinnasildist ning lõpetades detailide maksimaalse unifitseerimisega, kuid samas ei rõhuta enam hinda peamise ostuargumendina. Teisi väärtusi on lihtsalt rohkem.

Joggeri näol on Dacia jaoks tegu väga olulise mudeliga, asendades ühekorraga tervelt kolme vanemat mudelit Dokker, Logan MCV ja Lodgy. Nende lähisugulane Lada Largus (Lada on osa Renault grupist) aga jääb esialgu tootmisse, nõudmised idapoolsetel turgudel on teistsugused.

Nagu Renault Arkana puhul, rõhutatakse ka Joggeri kuulumist C-segmenti (ehk Golf-klassi), kuigi tema lähim sugulane, Eesti aasta auto 2022 finalist Dacia Sandero, on ruumikusele vaatamata siiski klass väiksem. Nüüd minnakse püüdma Euroopas ja loomulikult ka Eestis ennekõike soodsaima pereauto tiitlit.

* Algupärase, antiikajast pärit tähenduse järgi tähistab esimene juubel 50 eluaasta, teine juubel 75 ja kolmas 100 eluaasta täitumist.





Ruumikas ja praktiline

Jogger ühendab tänapäevasel moel linnamaasturi elemendid ja mahtuniversaalide – st suurte pereautode – omadused. Kunagi mahturiteks kutsutud autoklass väga populaarseks ei saanud ning seetõttu piirdume vaid tõdemusega, et tegu on soodsaima uue autoga, millele on võimalik saada kolm istmerida.

Auto pikkuse varjamine osutus disainerite jaoks suureks väljakutseks. Kõrgem kliirens ja katuseraamid venitavad autot visuaalselt kõrgemaks, et see ei näeks välja nagu vorst. Ühendada väikeauto platvormil kaubiku mahutavus ning sõiduauto disain osutus eriti keeruliseks tagaosas, kuid disainerid said sellega hästi hakkama. Sarnasus Volvoga on juhuslik… või siis mitte.