Spotify skandaali jätk: staare eemale peletav Joe Rogan kaitseb ja õigustab

Rogan laadis suhtlusveebilehele Instagram üles ligi kümne minuti pikkuse videolõigu, milles õigustab enda otsust kutsuda saatesse vastuolulisi külalisi, vabandab Spotify ees vastureaktsiooni pärast ja kirjeldab plaane oma saate muutmiseks tulevikus, vahendab The Verge.

Just saate „The Joe Rogan Experience" tõttu otsustasid kogu oma loomingu Spotifyst eemaldada sellised muusikalegendid nagu Neil Young ja Joni Mitchell.

Rogani sõnul toimub neis saadetes lihtsalt vestlus. „Ja sageli pole mul enne mahaistumist ja inimestega rääkimist aimu, millest ma rääkima hakkan. Seetõttu pole kõik mu mõtted eriti ette valmistatud või põhjalikult vormistatud, kuna need tulevad mulle pähe sõna otseses mõttes reaalajas. Aga ma annan endast parima, ja need on lihtsalt jutuajamised, mis minu arust on üks asi, mis teeb saate huvitavaks. Seega soovin tänada Spotifyd toetuse eest praegusel ajal. Mul on väga kahju, et see kõik nendega toimub," ütles ta.

Rogan mainis nimepidi kaht saatekülalist, kellele on keskendunud suur osa konfliktist, dr Peter McCullough'd ja dr Robert Malone'i. Mõlemad on Rogani saates esitanud hulga väiteid, mis faktikontrolli-organisatsiooni Science Feedback osutusel on põhistamata.

Rogani väitel on tema külalised „väga heade soovitustega, väga arukad, väga palju saavutanud inimesed, kelle arvamus erineb peavoolu-narratiivist". „Ma tahtsin nende arvamust kuulda," rõhutas Rogan.

Hoolimata külaliste paljude väidete laialdasest kummutamisest väljendab Rogan pahameelt, et tema saateid on nimetatud väärteabeks. Ta väidab, et saatekülaliste seisukohad teemadel nagu riidest kaitsemaskide tõhusus, viiruse päritolu ning võimalus, et vaktsineeritud inimesed võivad COVID-19-sse nakatuda ja SARS-CoV-2-viirust levitada, oleksid varem olnud aluseks nende kõrvaldamisele suhtlusvõrkudest, kuid on nüüdseks kujunenud tunnustatud peavoolu-seisukohtadeks. Külaliste muid väiteid Rogan ei kommenteerinud.