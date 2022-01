Jõehobud eristavad hääle järgi sõpra ja vaenlast

Jõehobud suudavad hääle järgi eristada enda karja ja naaberkarja liiget. Sellele järeldusele jõudsid zooloogid, kes viisid Mosambiigis läbi rea välikatseid. Nad leidsid, et jõehobud reageerivad võõra inimese häälele palju tugevamini kui tuntud isendi poolt tekitatud helidele. Ajakirja Current Biology artiklis avaldatud uuringu tulemused näitavad, kui oluline on jõehobude jaoks häälesuhtlus – ja need näitavad ühtlasi, et nende karjad on üsna stabiilsed ja hõivavad pikka aega veekogudel samu alasid.

Harilikud jõehobud (Hippopotamus amphibius) on üsna „jutukad”. Omavahel suheldes nad röhitsevad, puhivad ja möirgavad. Sel viisil tõmbavad need rohusööjad ligi potentsiaalseid partnereid, hoiatavad oma suguseltsi ohu eest või väljendavad agressiooni. Samas ulatub jõehobude väljastatavate signaalide helitugevus kohati 110 detsibellini, tänu millele on neid kuulda mitmesaja meetri kaugusel.

Zooloogide meeskond, mida juhtis Nicolas Mathevon Saint-Étienne'i ülikoolist, otsustas uurida jõehobude täiustatud helisuhtlust, et saada rohkem teavet nende karjade sotsiaalse struktuuri kohta. Spetsialistid teavad, et need taimtoidulised hiiglased elavad karjades, mis koosnevad ühest domineerivast isasest, arvukatest emasloomadest ja nende poegadest ning mitmest alluvast isasest. Siiski oli endiselt ebaselge, mil määral on sellised karjad stabiilsed ja seotud teatud jõgede ja järvede osadega.

Selle probleemi mõistmiseks läks Mathevon kolleegidega Mosambiigi lõunaosas asuvale Maputo looduskaitsealale. Seal otsisid teadlased jõehobude rühmi, mis koosnesid vähemalt kolmest isendist, ja registreerisid ühe sellele liigile iseloomulikuma signaali – nn käheda ümisemise. Eeldatakse, et selle abil hoiavad jõehobud karja sees suhtlust ja loovad suhteid läheduses elavate karja vahel. Esialgsed katsed on näidanud, et kähe ümin ulatub kuni ühe kilomeetri kaugusele. Seega kuulevad jõehobud, kes elavad samal veekogul, pidevalt üksteise signaale.