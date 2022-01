Keskkonnaamet asub võõrliike hävitama kuuma veeauruga

„Nimetatud liigid on suureks ohuks meie looduslikule mitmekesisusele, kuna moodustavad suuri, tihedaid ja väga vastupidavaid kogumikke, kus kasvab väga vähe teisi taimi," leiab amet ja märgib, et võõrliigid on üks põhjustest, miks looduslikud liigid muutuvad haruldasteks ja ohustatuteks.