Legendid eemaldavad protestiks kogu oma muusika Spotify’st

Neil Young teatas esmaspäeval, et palus oma mänedžeridel ja plaadifirmal tema muusika Spotifyst eemaldada, protesteerides voogedastusteenuse otsuse vastu levitada Joe Rogani taskuhäälingusaadet. Rogani saade levibki vaid Spotify kaudu ja arstide ning teadlased kritiseerivad seda koroonaviiruse ja vaktsiinide kohta teadliku väärinfo levitamise pärast.

"Suurem osa neist, kes kuulevad Spotify's faktidevastast, eksitavat ja valet COVID-teavet, on 24-aastased, mõjutatavad ja tõest kergesti valele poole kallutatavad," kirjutas Young avalduses. "Need noored usuvad, et Spotify ei esitaks kunagi üdini väärat infot. Kahjuks nad eksivad."