Naine läks magama ja unustas oma elust 20 aastat

Claire Muffett-Reece, kes on praegu 43-aastane, kohtus oma abikaasa Scottiga 1995. aastal pubis. Sellest ajast peale on nad alati koos olnud. Paar abiellus 2008. aastal. Neil on pojad Jack ja Max. Naine töötas ajakirjanikuna ja ühendas vanemlikud kohustused kuulsuste intervjueerimisega.

2021. aastal muutus inglanna elu kardinaalselt, kui ta tundis end halvasti ja läks varakult magama, uskudes, et on saanud Maxilt viiruse. Järgmisel hommikul üritas poeg ema äratada, kuid naine ei ärganud. Ta viidi haiglasse ja pandi hingamisaparaadi alla. Hiljem toimetati ta spetsialiseeritud kliinikusse.

Pärast mitmeid analüüse kinnitasid neuroloogid, et patsiendil on entsefaliidist põhjustatud ajupõletik. Naise abikaasal ja vanematel soovitati valmistuda halvimaks. Kuid ravi töötas ja 16 päeva pärast ühendati patsient ventilaatorist lahti.

„Üks esimesi küsimusi, mida ma küsisin, oli „Kuidas kassidel läheb?”,” meenutas inglanna. Talle öeldi, et kassid pandi magama: üks juba aastaid tagasi, teine nädal enne tema haigust. Peagi sai selgeks, et Muffett-Reece on unustanud 20 aastat oma elust.

Inglanna tundis ära kõik oma sõbrad ja sugulased, kuid ei mäletanud paljusid sündmusi. „Ma ei tea, kuidas Scott selles olukorras käituks, kui ma teda võõraks peaksin. Nii imelik oli end peeglist vaadata ja kortse, mida ma ei mäletanud,” tunnistas mälu kaotanud naine. Ta teadis, et tal on lapsed, keda ta armastab, kuid ta ei mäletanud, millal ta nad sünnitas, esimesi koolipäevi ning mis lastele meeldib ja mis ei meeldi.

Scott näitas oma naisele fotosid puhkusereisidest ja pulmast. Muffett-Reece ei mäletanud seda üldse. Neuroloogid selgitasid mälukaotust entsefaliidi järgse komplikatsioonina. Pole garantiid, et mälu kunagi tagasi tuleb.