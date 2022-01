Gaasi ja elektrihind hakkas Eestis tõusma möödunud suvel - ja kütteperioodi algusega andis see loomuliku tulemuse summade näol, mida Eesti elanikud peavad maksma kommunaalidena.

Statistikud on välja arvutanud, et 2000. aastaga võrreldes on kulutused elektrile kasvanud 386% ning ainuüksi 2021. aasta detsembri algusest on elektrihinnad kasvanud 20%.

Sellises olukorras tekib keskmisel kodanikul kaks küsimust: "kes on süüdi?" ja "mida teha?". Forte uuris seda TTÜ energeetikaprofessorilt Alar Konistilt.