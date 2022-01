Teadlased: rinnavähi geen suurendab ka teiste vähkide riski

Rinna- ja munasarjavähi tekkeriski mõjutavad geenid BRCA1 ja BRCA2 on seotud ka eesnäärme- ja kõhunäärmevähiga, selgitas välja Cambridge'i ülikooli ja Hongkongi ülikooli spetsialistidest koosnev rahvusvaheline teadlaste meeskond. Nad kirjeldasid oma töö üksikasju ajakirjas Journal of Clinical Oncology avaldatud artiklis.

BRCA1 ja BRCA2 geenide mutatsioonid esinevad ühel inimesel 300 või 400st. Pärast seose tuvastamist nende mutatsioonide ning rinna- ja munasarjavähi tekkeriski vahel hakkasid teadlased kohe otsima seoseid teiste vähitüüpidega, kuid need olid tavaliselt väikesed uuringud, mis ei andnud piisavalt usaldusväärseid ja põhjapanevaid tulemusi.

„Suuremad patsientide andmekogumid on võimaldanud meil palju suurema täpsusega hinnata, mil määral defektsed BRCA1 ja BRCA2 geenid suurendavad riski haigestuda mitut tüüpi vähki,” märgivad teadlased. „Oleme juba pikka aega teadnud, et neid geene seostatakse rinna- ja munasarjavähiga, kuid teiste vähitüüpide osas on olnud ebakindlust.”