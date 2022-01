ESIMENE OTSUS | Euroopa ravimiamet kiitis heaks müügiloa andmise Pfizeri koroonavastasele retseptiravimile

Tegemist on viirusevastase ravimiga, mis on mõeldud Covid-19 raviks täiskasvanutele. Paxlovid on esimene suukaudne Covid-19 ravimi, mis saab Euroopa Liidus müügiloa.

Paxlovidi toimeained on PF-07321332 ja ritonaviir kahes eraldi tabletis.